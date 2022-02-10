Одеська область вкорінилася на першому місці за зараженням коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Добова захворюваність на коронавірус в Одеській області станом на 10 лютого становила 3918 осіб. У такий спосіб регіон і далі посідає перше місце в країні за кількістю хворих. За ним Київ (3880) та Житомир (2602). Такі дані публікує МОЗ, передає УНН.
Деталі
Усього з початку пандемії в регіоні коронавірус виявили у 294 016 осіб. 5784 пацієнти померли, зокрема четверо за добу, 234510 – одужали (311 за добу).
Зазначимо, що 6 лютого в Одесі зафіксовано мільйонну вакцинацію.