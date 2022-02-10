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15 марта, 19:03 • 104176 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 137651 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 120119 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 113878 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 102941 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 100502 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 89058 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 121469 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 126279 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127149 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Трамп получил удар микрофоном по лицу

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13 марта, 15:21 • 130233 просмотра
Актуальное
Одесская область укоренилась на первом месте по заражению коронавирусом

Одесская область укоренилась на первом месте по заражению коронавирусом

Киев • УНН

 • 10855 просмотра

КИЕВ. 10 февраля. УНН. Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области на 10 февраля составила 3918 человек. Таким образом регион продолжает занимать первое место в стране по количеству заболевших. Далее следует Киев (3880) и Житомир (2602). Такие данные публикует Минздрав, передает УНН.

Детали

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 294016 человек. 5784 пациента скончались, в том числе четверо за сутки, 234510 — выздоровели (311 за сутки).

Отметим, что 6 февраля в Одессе зафиксирована миллионная вакцинация.

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