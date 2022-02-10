Одесская область укоренилась на первом месте по заражению коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Суточная заболеваемость коронавирусом в Одесской области на 10 февраля составила 3918 человек. Таким образом регион продолжает занимать первое место в стране по количеству заболевших. Далее следует Киев (3880) и Житомир (2602). Такие данные публикует Минздрав, передает УНН.
Детали
Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 294016 человек. 5784 пациента скончались, в том числе четверо за сутки, 234510 — выздоровели (311 за сутки).
Отметим, что 6 февраля в Одессе зафиксирована миллионная вакцинация.