Одесская область укоренилась на первом месте по заражению коронавирусом

Детали

Всего с начала пандемии в регионе коронавирус обнаружили у 294016 человек. 5784 пациента скончались, в том числе четверо за сутки, 234510 — выздоровели (311 за сутки).

Отметим, что 6 февраля в Одессе зафиксирована миллионная вакцинация.