Одеська область вийшла у лідери за смертністю від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Одеська область 27 вересня стала лідером в Україні за кількістю смертей від коронавірусу — їх зареєстрували 18. Всього з початку пандемії від COVID-19 помер 3 241 житель регіону. Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.
Деталі
За минулу добу в області виявили 431 новий випадок коронавірусу. З початку пандемії в регіоні зареєстрували 152 213 хворих. Одужали 141 735 осіб, у тому числі 185 за минулу добу.
Зазначимо, що за даними волонтерів в кінці минулого тижня в реанімаціях одеських лікарень закінчилися місця для коронавірусних пацієнтів.