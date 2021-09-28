Одеська область вийшла у лідери за смертністю від коронавірусу

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За минулу добу в області виявили 431 новий випадок коронавірусу. З початку пандемії в регіоні зареєстрували 152 213 хворих. Одужали 141 735 осіб, у тому числі 185 за минулу добу.

Зазначимо, що за даними волонтерів в кінці минулого тижня в реанімаціях одеських лікарень закінчилися місця для коронавірусних пацієнтів.