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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
18:35 • 109590 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
18:15 • 119955 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106256 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 105394 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 133908 просмотра

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2 марта, 04:30 • 120770 просмотра

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Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть
1 марта, 18:49 • 159764 просмотра

Пять непревзойденных премьер марта: что посмотреть

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Наблюдайте и переосмысливайте: астролог рассказала, об особенностях марта под влиянием ретроградных Меркурия и Венеры
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Словесная перепалка Трампа с Зеленским: как Украину поддержали мировые лидеры: как Украину поддержали мировые лидеры
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Одесская область вышла в лидеры по смертности от коронавируса

Одесская область вышла в лидеры по смертности от коронавируса

Киев  •  УНН

 • 10552 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Одесская область 27 сентября стала лидером в Украине по количеству смертей от коронавируса — их зарегистрировали 18. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончался 3 241 житель региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Детали

За прошедшие сутки в области выявили 431 новый случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 152 213 заболевших. Выздоровели 141 735 человек, в том числе 185 за минувшие сутки.

Отметим, что по данным волонтеров в конце прошлой недели в реанимациях одесских больниц закончились места для коронавирусных пациентов.

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