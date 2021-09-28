Одесская область вышла в лидеры по смертности от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Одесская область 27 сентября стала лидером в Украине по количеству смертей от коронавируса — их зарегистрировали 18. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончался 3 241 житель региона. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.
Детали
За прошедшие сутки в области выявили 431 новый случай коронавируса. С начала пандемии в регионе зарегистрировали 152 213 заболевших. Выздоровели 141 735 человек, в том числе 185 за минувшие сутки.
Отметим, что по данным волонтеров в конце прошлой недели в реанимациях одесских больниц закончились места для коронавирусных пациентов.