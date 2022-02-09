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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Одеська міськрада виділила 20 мільйонів на територіальну оборону

Одеська міськрада виділила 20 мільйонів на територіальну оборону

Київ • УНН

 • 12383 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. 20 мільйонів гривень виділила Одеська міськрада на територіальну оборону міста. Відповідну програму, розраховану на 2 роки (2022-2023), прийняли депутати на місцевій сесії 9 лютого, передає УНН.

Деталі

Йдеться, зокрема, про ремонт приміщень, оснащення їх сигналізацією (у тому числі пожежною) та обладнання збройових. Гроші підуть на ремонт приміщення для розміщення штабу територіальної оборони, канцелярські товари та інше. Правда, де буде штаб - поки що невідомо.

Питання місця викликало полеміку. Зокрема, мер Геннадій Труханов припустив, що штаб можна розмітити на території Південної виправної колонії № 51, яку фонд держмайна безуспішно намагається продати.

"Замість продажу такого об'єкта в центрі міста під забудову можна було б розмістити там штаб територіальної оборони. На мою думку, будівлі і приміщення оптимально підходять по інфраструктурі", — сказав Труханов і уточнив, що мерія підготує відповідне звернення до центральної влади.

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