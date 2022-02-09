Одеська міськрада виділила 20 мільйонів на територіальну оборону
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. 20 мільйонів гривень виділила Одеська міськрада на територіальну оборону міста. Відповідну програму, розраховану на 2 роки (2022-2023), прийняли депутати на місцевій сесії 9 лютого, передає УНН.
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Йдеться, зокрема, про ремонт приміщень, оснащення їх сигналізацією (у тому числі пожежною) та обладнання збройових. Гроші підуть на ремонт приміщення для розміщення штабу територіальної оборони, канцелярські товари та інше. Правда, де буде штаб - поки що невідомо.
Питання місця викликало полеміку. Зокрема, мер Геннадій Труханов припустив, що штаб можна розмітити на території Південної виправної колонії № 51, яку фонд держмайна безуспішно намагається продати.
"Замість продажу такого об'єкта в центрі міста під забудову можна було б розмістити там штаб територіальної оборони. На мою думку, будівлі і приміщення оптимально підходять по інфраструктурі", — сказав Труханов і уточнив, що мерія підготує відповідне звернення до центральної влади.