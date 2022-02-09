Одесский горсовет выделил 20 миллионов на территориальную оборону
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. 20 миллионов гривен выделил Одесский горсовет на территориальную оборону города. Соответствующую программу, рассчитанную на 2 года (2022-2023), приняли депутаты на местной сессии 9 февраля, передает УНН.
Детали
Речь идет, в частности, о ремонте помещений, оснащении их сигнализацией (в том числе пожарной) и оборудовании оружейных. Деньги пойдут на ремонт помещения для размещения штаба территориальной обороны, канцелярские товары и прочее. Правда, где будет штаб — пока что неизвестно.
Вопрос места вызвал полемику. В частности, мэр Геннадий Труханов предположил, что штаб можно разметить на территории Южной исправительной колонии № 51, которую фонд госимущества безуспешно пытается продать.
“Вместо продажи такого объекта в центре города под застройку можно было бы разместить там штаб территориальной обороны. По моему мнению, здания и помещения оптимально подходят по инфраструктуре”, — сказал Труханов и уточнил, что мэрия подготовит соответствующее обращение к центральной власти.