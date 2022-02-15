Одеситів закликали до єдності та підтримки територіальної самооборони
Київ • УНН
КИЇВ. 15 лютого. УНН. На позачергових сесіях Одеської облради та міської ради 15 лютого депутати звернулися до одеситів і жителів регіону у зв'язку зі складною зовнішньополітичною обстановкою. Депутати Одеської міськради закликають одеситів до єдності, консолідації зусиль, а також підтримки загонів територіальної самооборони. Текст звернення до містян зачитав найстарший представник депутатського корпусу — відомий комік і шоумен Олег Філімонов ("Слуга народу"), передає УНН.
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"Ми просимо всіх, хто має таку можливість, підтримати загони територіальної оборони, максимально сприяти їх розвитку. У той же час, громадяни повинні продовжувати працювати, не змінювати звичайний спосіб життя - це забезпечить нормальну економічну діяльність.
Пам'ятайте, що в єдності - наша сила! Разом ми переможемо будь-якого ворога - і зовнішнього, і внутрішнього.
Крім потужного військового арсеналу наша зброя - це єдність, згуртованість і відданість українській землі, де ми народилися і живемо, ростимо дітей і будуємо вільне майбутнє. І сьогодні наш обов'язок - захистити це майбутнє, захистити мир в Одесі і нашому спільному домі - Україні", - йдеться в повідомленні.
Додамо
Одеська обласна рада також звернулася до жителів територіальних громад регіону, закликавши зберегти мир і консолідуватися.