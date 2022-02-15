Одесситов призвали к единству и поддержке территориальной самообороны
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. На внеочередных сессиях Одесского облсовета и городского совета 15 февраля депутаты обратились к одесситам и жителям региона в связи со сложной внешнеполитической обстановкой. Депутаты Одесского горсовета призывают одесситов к единству, консолидации усилий, а также поддержке отрядов территориальной самообороны. Текст обращения к горожанам зачитал самый старший представитель депутатского корпуса — известный комик и шоумен Олег Филимонов (“Слуга народа”), передает УНН.
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“Мы просим всех, кто имеет такую возможность, поддержать отряды территориальной обороны, максимально способствовать их развитию. В то же время, граждане должны продолжать работать, не менять обычный образ жизни — это обеспечит нормальную экономическую деятельность.
Помните, что в единстве — наша сила! Вместе мы победим любого врага — и внешнего, и внутреннего.
Кроме мощного военного арсенала наше оружие — это единство, сплоченность и преданность украинской земле, где мы родились и живем, растим детей и строим свободное будущее. И сегодня наша обязанность — защитить это будущее, защитить мир в Одессе и нашем общем доме — Украине”, — говорится в сообщении.
Добавим
Одесский областной совет также обратился к жителям территориальных громад региона, призвав сохранить мир и консолидироваться.