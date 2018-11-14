Одесити поскаржилися на безсилля поліції в боротьбі з азартними іграми

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Гральні заклади відновлюють свою роботу буквально через кілька днів після візиту поліції. Про це повідомив одеський громадський діяч Віталій Голодко в Facebook, передає УНН.

Він розповів, що буквально днями поліція опечатала двері грального закладу "Космолот" по вулиці Базарна, 51. Але клуб вже відновив свою діяльність і працює в колишньому режимі.

"Але зал продовжує далі працювати. Все на місці. Мила і привітна адміністрація посміхається. Навіть кави запропонували", - зазначив він.

При цьому на сайті "Космолота" ніхто не приховує, що компанія, яка діє за ліцензією "Національної лотереї" (УНЛ) надає послуги ігрових автоматів.

Більш того, на таких майданчиках, як OLX всім бажаючим пропонується купити "під ключ" ігровий бізнес "Космолот".

Нагадаємо, поліція Києва не змогла оперативно закрити підпільні гральні заклади.

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