Одесситы пожаловались на бессилие полиции в борьбе с азартными играми
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Игорные заведения возобновляют свою работу буквально через несколько дней после визита полиции. Об этом сообщил одесский общественник Виталий Голодко в Facebook, передает УНН.
Он рассказал, что буквально на днях полиция опечатала дверь игорного заведения “Космолот” по улице Базарная, 51. Но клуб уже возобновил свою деятельность и работает в прежнем режиме.
“Но зал продолжает дальше работать. Все на месте. Милая и приветливая администрация улыбается. Даже кофе предложили”, — отметил он.
При этом на сайте “Космолота” никто не скрывает, что компания, действующая по лицензии “Национальной лотереи” (УНЛ) представляет услуги игровых автоматов.
Более того, на таких площадках, как OLX всем желающим предлагается купить “под ключ” игровой бизнес “Космолот”.
Напомним, полиция Киева не смогла оперативно закрыть подпольные игорные заведения.