Одесити оголосили війну нелегальним гральним закладам

Активні та небайдужі одесити чергують біля закладів, збирають підписи жителів міста. У подальшому про діяльність одеських казино будуть інформувати Адміністрацію Президента.

Місцеві правоохоронці тим часом мовчать. Поліція та прокуратура відверто ігнорує прохання навести лад на ринку.

"Чому? Тому що сьогодні лоббі казино прикривається різними паперами, типу, рішеннями якихось експертних комісій, рішеннями державних органів, ліцензією, які видаються на лото, а не на гральний бізнес. Прикриваючись цією ліцензією на лото, сьогодні здійснюється гральний бізнес", - каже депутат Одеської міської ради Олександр Шеремет.

Дещо іншої думки депутат Одеської міської ради Олексій Єремиця. Він переконаний, що "дозвіл" на роботу одеським казино видають самі правоохоронці.

"У мене є повна впевненість, повне розуміння того, що всі лото-маркети кришуються верхівкою Нацполіції. І все, що відбувається - відбувається за їх безпосередньою, якщо не участю, то співучастю. Усі наші рейди закінчувалися тим, що нам обіцяли, що подадуть позови до суду. Суд ці позови не завжди розглядав, тому що Нацполіція не завжди їх правильно оформляла, не завжди їх подавала", - каже він.

Сьогодні в Одесі сотні нелегальних гральних закладів, що ховаються за вивісками лотерей. Місцева влада хоче очистити місто від нелегальних точок. Щонайменше - не допустити відкриття нових розплідників азарту.