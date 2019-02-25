Одесситы объявили войну нелегальным игорным заведениям

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 14433 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 38438 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 119397 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122343 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124225 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122417 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 154436 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141271 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145180 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Одесситы объявили войну нелегальным игорным заведениям

Одесситы объявили войну нелегальным игорным заведениям

Киев  •  УНН

 • 8253 просмотра

КИЕВ. 25 февраля. УНН. Жители Одессы объявили войну нелегальным казино, передает УНН со ссылкой на сюжет местного телеканала "Глас".

Активные и неравнодушные одесситы дежурят у заведений, собирают подписи жителей города. В дальнейшем о деятельности одесских казино будут информировать Администрацию Президента.

Местные правоохранители тем временем молчат. Полиция и прокуратура откровенно игнорирует просьбы навести порядок на рынке.

"Почему? Потому что сегодня лобби казино прикрывается различными бумагами, типа, решениями каких-то экспертных комиссий, решениями государственных органов, лицензии, выдаваемые на лото, а не на игорный бизнес. Прикрываясь этой лицензией на лото, сегодня осуществляется игорный бизнес", - говорит депутат Одесского городского совета Александр Шеремет.

Несколько иного мнения депутат Одесского городского совета Алексей Еремица. Он убежден, что "разрешение" на работу одесским казино выдают сами правоохранители.

"У меня есть полная уверенность, полное понимание того, что все лото-маркеты крышуются верхушкой Нацполиции. И все, что происходит - происходит с их непосредственным, если не участием, то соучастием. Все наши рейды заканчивались тем, что нам обещали, что подадут иски в суд. Суд эти иски не всегда рассматривал, потому что Нацполиция не всегда их правильно оформляла, не всегда их подавала", - говорит он.

Сегодня в Одессе сотни нелегальных игорных заведений, скрывающихся за вывесками лотерей. Местные власти хотят очистить город от нелегальных точек. По меньшей мере - не допустить открытия новых рассадников азарта.

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