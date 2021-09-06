Одещина - лідер за кількістю одужалих від коронавірусу за добу

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17 березня, 19:38 • 91976 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 115981 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 170995 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 150957 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 151247 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160937 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 178235 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150168 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159305 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176080 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. З 407 українців, які перемогли коронавірус за минулу добу, 125 - жителі Одеської області. Такі дані оприлюднило Міністерство охорони здоров'я України 6 вересня.

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Одеській області зафіксовано 63 нових випадків захворювання на COVID-19. Троє людей пішли з життя.

За добовою захворюваністю регіон займає третє місце після Києва та Чернівецької області.

З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили 145 353 хворих. 139 304 осіб одужали, 3089 - померли.

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