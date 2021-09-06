Одещина - лідер за кількістю одужалих від коронавірусу за добу

За даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу в Одеській області зафіксовано 63 нових випадків захворювання на COVID-19. Троє людей пішли з життя.

За добовою захворюваністю регіон займає третє місце після Києва та Чернівецької області.

З початку пандемії в регіоні лабораторно підтвердили 145 353 хворих. 139 304 осіб одужали, 3089 - померли.