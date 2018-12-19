"Одеса" у матчі з "Дніпром" перервала серію поразок в Суперлізі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. В центральному протистоянні ігрового вечора української Суперліги з баскетболу БК "Дніпро" в гостях змагався із "Одесою", передає кореспондент УНН.
Перший ігровий відрізок пройшов в не результативній манері – 9:11. Довгий час гості перебували у статусі лідерів – 27:32 після половини матчу. Проте в середині третього проміжку зустрічі одесити перехопили ініціативу і з нею лідерство на табло. Дві втрати від Мішули у заключні хвилини баталії тільки збільшили перевагу "Одеси" та дозволили господарям відсвяткувати виграш 71:65.
Таким чином одесити перервали серію з 6-ти поспіль поразок.
Кращими у матчі стали: "Одеса" - Вітолс 18 очок, 5 пр, Пустозвонов 15 + 10 пд, Щєпкін, "Дніпро" – Мішула 26.
В іншій зустрічі чинний чемпіон "Черкаські Мавпи" поступилися харківському "Авантаж-Політехніку" 85:94.
Відзначимо, що "Дніпро" з 9 виграшами і 5 поразками йде 3-м, а "Одеса" при 5 виграшах в 12 зустрічах посідають 6 місце.