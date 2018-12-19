"Одесса" в матче с "Днепром" прервала серию поражений в Суперлиге

Первый игровой отрезок прошел не в самой результативной манере - 9:11. Долгое время гости находились в статусе лидеров - 27:32 после половины матча. Однако в середине третьего промежутке встречи одесситы перехватили инициативу и с ней лидерство на табло. Две потери от Мишулы в заключительные минуты баталии только увеличили преимущество "Одессы" и позволили хозяевам отпраздновать выигрыш 71:65.

Таким образом одесситы прервали серию из 6-ти подряд поражений.

Лучшими в матче стали: "Одесса" - Витолса 18 очков, 5 пр, Пустозвонов 15 + 10 пд, Щепкина, "Днепр" - Мишула 26.

В другой встрече действующий чемпион "Черкасские Обезьяны" уступили харьковскому "Авантаж-Политехника" 85:94.

Отметим, что "Днепр" с 9 выигрышами и 5 поражениями идет 3-м, а "Одесса" при 5 выигрышах в 12 встречах занимают 6 место.