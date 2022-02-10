Одеса посіла шосте місце у світовому рейтингу автомобільних заторів, Київ – третє
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. За підсумками 2021 року, Одеса посіла шосте місце в антирейтингу міст із найнапруженішим рухом на дорогах. Про це свідчать дані нідерландської компанії TomTom, яка займається навігацією та цифровою картографією, інформує УНН.
Деталі
Перше місце у рейтингу посів Стамбул, на другому – Москва, на третьому – Київ, на четвертому – Богота, на п'ятому – Мумбаї. Санкт-Петербург посів сьоме місце.
У середньому поїздки одеситів та гостей міста тривають на 51% довше, ніж могли б тривати на вільних дорогах (за підсумками 2020 року цей показник був на рівні 44%).
Найнапруженіший трафік фіксували з 16:00 до 18:00.
У столиці показник завантаженості становить 56%. Також сервіс додав до рейтингу Харків (12 місце) та Дніпро (25 місце).