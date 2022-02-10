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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 51152 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Одеса посіла шосте місце у світовому рейтингу автомобільних заторів, Київ – третє

Одеса посіла шосте місце у світовому рейтингу автомобільних заторів, Київ – третє

Київ • УНН

 • 11247 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. За підсумками 2021 року, Одеса посіла шосте місце в антирейтингу міст із найнапруженішим рухом на дорогах. Про це свідчать дані нідерландської компанії TomTom, яка займається навігацією та цифровою картографією, інформує УНН.

Деталі

Перше місце у рейтингу посів Стамбул, на другому – Москва, на третьому – Київ, на четвертому – Богота, на п'ятому – Мумбаї. Санкт-Петербург посів сьоме місце.

У середньому поїздки одеситів та гостей міста тривають на 51% довше, ніж могли б тривати на вільних дорогах (за підсумками 2020 року цей показник був на рівні 44%).

Найнапруженіший трафік фіксували з 16:00 до 18:00.

У столиці показник завантаженості становить 56%. Також сервіс додав до рейтингу Харків (12 місце) та Дніпро (25 місце).

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