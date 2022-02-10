Одесса заняла шестое место в мировом рейтинге автомобильных пробок, Киев – третье
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По итогам 2021 года, Одесса заняла шестое место в антирейтинге городов с самым напряженным движением на дорогах. Об этом свидетельствуют данные нидерландской компании TomTom, которая занимается навигацией и цифровой картографией, информирует УНН.
Детали
Первое место в рейтинге занял Стамбул, на втором - Москва, на третьем - Киев, на четвертом - Богота, на пятом - Мумбаи. Санкт-Петербург занял седьмое место.
В среднем поездки одесситов и гостей города длятся на 51% дольше, чем могли бы длиться на свободных дорогах (по итогам 2020 года этот показатель был на уровне 44%).
Самый напряженный трафик наблюдался с 16:00 до 18:00.
В столице показатель загруженности составляет 56%. Также сервис включил в рейтинг Харьков (12 место) и Днепр (25 место).