Одержання хабаря та ухилення від сплати податків: НАБУ та САП проводять обшуки у Харкові

Цитата

“НАБУ та САП здійснюють обшуки у Харкові в рамках розслідування можливого одержання неправомірної вигоди, а також можливого ухилення від сплати податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом, та можливого незаконного збагачення”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що слідчі дії санкціоновані слідчим суддею ВАКС.

“Попередня правова кваліфікація — ч.4 ст.368, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209, ст.368-5 КК України. Слідчі дії тривають”, — зазначається в повідомленні.

В НАБУ наголошують, що це наразі вся інформація, яку можуть повідомити з огляду на таємницю слідства.

Доповнення

Нагадаємо, 23 липня заступнику голови Харківської обласної ради Андрію Малишу та його спільнику-адвокату, яких викрили на вимаганні та отриманні 1 млн 50 тис. грн хабаря від директора комунального підприємства за не звільнення його із займаної посади, повідомлено про підозру.

Тодішньому голові Харківської облради Артуру Товмасяну також повідомили про підозру в одержанні понад 1 млн грн хабаря.