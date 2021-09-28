Получение взятки и уклонение от уплаты налогов: НАБУ и САП проводят обыски в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура осуществляют обыски в Харькове в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и возможного незаконного обогащения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на НАБУ.
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"НАБУ и САП осуществляют обыски в Харькове в рамках расследования возможного получения неправомерной выгоды, а также возможного уклонения от уплаты налогов, легализации доходов, полученных преступным путем, и возможного незаконного обогащения", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что следственные действия санкционированы следственным судьей ВАКС.
"Предварительная правовая квалификация - ч.4 ст.368, ч.1 ст.212, ч.1 ст.209, ст.368-5 УК Украины. Следственные действия продолжаются", - отмечается в сообщении.
В НАБУ отмечают, что это пока вся информация, которую могут сообщить учитывая тайну следствия.
дополнение
Напомним, 23 июля заместителю председателя Харьковского областного совета Андрею Малышу и его сообщнику-адвокату, которых уличили в вымогательстве и получении 1 млн 50 тыс. грн взятки от директора коммунального предприятия за не увольнение его с занимаемой должности, сообщено о подозрении.
Тогдашнему председателю Харьковского облсовета Артуру Товмасяну также сообщили о подозрении в получении более 1 млн грн взятки.