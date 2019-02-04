Очільниця уряду Шотландії не вважає Британію готовою до Brexit
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен збирається публічно заявити, що Велика Британія "навіть близько не готова" покинути Європейський Союз менш ніж за два місяці, повідомила у понеділок газета The Times, передає УНН.
За 53 дні до виходу Великої Британії з ЄС перший міністр Шотландії використає свою промову у Сполучених Штатах для заклику до повторного референдуму по Brexit, відзначає видання.
Як пише газета, Стерджен також буде стверджувати, що "хаос, розгубленість і невизначеність Brexit" зробили "зрозумілішим, ніж будь-коли", що інтереси Шотландії не були належним чином враховані, звинувативши міністрів у Лондоні в тому, що вони вважають її "другорядною".
У понеділок Стерджен виступатиме в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.
Велика Британія повинна покинути Європейський Союз 29 березня.