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Очільниця уряду Шотландії не вважає Британію готовою до Brexit

Очільниця уряду Шотландії не вважає Британію готовою до Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 лютого. УНН. Очільниця уряду Шотландії Нікола Стерджен збирається публічно заявити, що Велика Британія "навіть близько не готова" покинути Європейський Союз менш ніж за два місяці, повідомила у понеділок газета The Times, передає УНН.

За 53 дні до виходу Великої Британії з ЄС перший міністр Шотландії використає свою промову у Сполучених Штатах для заклику до повторного референдуму по Brexit, відзначає видання.

Як пише газета, Стерджен також буде стверджувати, що "хаос, розгубленість і невизначеність Brexit" зробили "зрозумілішим, ніж будь-коли", що інтереси Шотландії не були належним чином враховані, звинувативши міністрів у Лондоні в тому, що вони вважають її "другорядною".

У понеділок Стерджен виступатиме в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні.

Велика Британія повинна покинути Європейський Союз 29 березня.

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