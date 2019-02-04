Глава правительства Шотландии не считает Британию готовой к Brexit
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Глава правительства Шотландии Никола Стерджен собирается публично заявить, что Великобритания "даже близко не готова" покинуть Европейский Союз менее чем за два месяца, сообщила в понедельник газета The Times, передает УНН.
За 53 дня до выхода Великобритании из ЕС первый министр Шотландии использует свою речь в Соединенных Штатах для призыва к повторному референдуму по Brexit, отмечает издание.
Как пишет газета, Стерджен также будет утверждать, что "хаос, растерянность и неопределенность Brexit" сделали "яснее, чем когда-либо", что интересы Шотландии не были должным образом учтены, обвинив министров в Лондоне в том, что они считают ее "второстепенной".
В понедельник Стерджен будет выступать в Джорджтаунском университете в Вашингтоне.
Великобритания должна покинуть Европейский союз 29 марта.