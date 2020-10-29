Очільниця Міненерго розповіла про трансформацію шахт

“Лише за підтримки профспілок, колективів можна успішно реформувати вугільну галузь, і тільки при усвідомленні викликів, які є на сьогодні. Ми не можемо бути осторонь зобов’язань щодо „зеленого переходу“, модернізації і декарбонізації економіки”, — зазначила Буславець.

Водночас вона запевнила учасників зустрічі у зваженому підході до можливостей економіки, до наявних паливних та інфраструктурних ресурсів.

“Потрібно поступово і зважено переходити до нових технологій. Реформування вугільної галузі буде здійснюватись виважено”, — наголосила очільниця Міністерства.

Досвід інших європейських держав показав, що вугільна реформа — це тривалий та затратний процес, водночас для України він є невідворотним.

“Ми повинні рухатись цим шляхом. Відчуваючи переваги і недоліки тих чи інших заходів з трансформації безпосередньо „на місцях“, профспілки також можуть напрацьовувати пропозиції для пом’якшення ситуації, залучення інвесторів у вугільні регіони”, — зазначила Буславець.

За її словами, гірникам важливо побачити перспективи працевлаштування у інших сферах і зрозуміти, що держава не залишить їх напризволяще.

“У нас немає планів за один-два роки все закрити і розпустити людей. Все буде відбуватися таким чином, щоб врахувати всі потреби людей, які живуть у вугільних регіонах. Потрібно показати людям перспективи, де саме вони зможуть заробляти гроші та утримувати свої сім’ї”, — зазначила в.о. Міністра.

Для успішного впровадження реформи Міністерство підготувало пропозиції для пілотних проєктів трансформації вугільних шахт, які дозволять не лише розв’язати проблему окремих міст, а й сконцентрувати позитивний досвід для того, щоб поступово поширювати його на всю галузь. До реалізації пілотних проєктів планують залучати міжнародних партнерів.

Вони вже висловили свою зацікавленість не лише у пілотних проєктах, а й у впровадженні реформи в Україні загалом.

Зокрема, міністр економіки та енергетики ФРН запропонував створити мультифонд, в який Німеччина готова вкласти перший внесок в сумі 20 млн євро і закликає до участі інші держави. Від Великобританії поступила пропозиція долучитись до Безвугільного альянсу, який дасть можливість залучити фінансовий ресурс до реформування вугільної галузі.