Глава Минэнерго рассказала о трансформации шахт

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КИЕВ. 29 октября. УНН. Трансформация угольных регионов должна происходить с учетом потребностей шахтеров в трудоустройстве и социальном обеспечении. Об этом заявила и.о. Министра энергетики Ольга Буславец во время онлайн-встречи с профсоюзами горняков, состоявшейся сегодня по инициативе руководительницы Министерства, передает УНН.

“Только при поддержке профсоюзов, коллективов можно успешно реформировать угольную отрасль, и только при осознании вызовов, которые есть сегодня. Мы не можем быть в стороне обязательств по „зеленому переходу“, модернизации и декарбонизации экономики”, — отметила Буславец.

В то же время она заверила участников встречи во взвешенном подходе к возможностям экономики, имеющимся топливным и инфраструктурным ресурсам.

“Нужно постепенно и взвешенно переходить к новым технологиям. Реформирование угольной отрасли будет осуществляться взвешенно”, — отметила руководительница Министерства.

Опыт других европейских государств показал, что угольная реформа — это длительный и затратный процесс, в тоже время для Украины он является неотвратимым.

“Мы должны двигаться по этому пути. Чувствуя преимущества и недостатки тех или иных мер по трансформации непосредственно „на местах“, профсоюзы также могут нарабатывать предложения для смягчения ситуации, привлечение инвесторов в угольные регионы”, — отметила Буславец.

По ее словам, горнякам важно увидеть перспективы трудоустройства в других сферах и понять, что государство не оставит на произвол судьбы.

“У нас нет планов за один-два года все закрыть и распустить людей. Все будет происходить таким образом, чтобы учесть все потребности людей, живущих в угольных регионах. Нужно показать людям перспективы, где именно они смогут зарабатывать деньги и содержать свои семьи”, — отметила и.о. Министра.

Для успешного внедрения реформы Министерство подготовило предложения для пилотных проектов трансформации угольных шахт, которые позволят не только решить проблему отдельных городов, но и сконцентрировать положительный опыт для того, чтобы постепенно распространять его на всю отрасль. К реализации пилотных проектов планируется привлекать международных партнеров.

Они уже выразили свою заинтересованность не только в пилотных проектах, но и во внедрении реформы в Украине в целом.

В частности, министр экономики и энергетики ФРГ предложил создать мультифонд, в который Германия готова вложить первый взнос в сумме 20 млн евро и призывает к участию другие государства. От Великобритании поступило предложение присоединиться к Безугольного альянса, который даст возможность привлечь финансовый ресурс к реформированию угольной отрасли.

Украинские Национальные Новости

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