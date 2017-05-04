Очільниці державного комітету по земельним відносинам "ЛНР" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Луганщині розпочато спеціальне досудове розслідування стосовно очільниці державного комітету по земельним відносинам "ЛНР". Про це передає УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
“Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом участі громадянки України у діяльності терористичної організації за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК (Кримінального кодексу - ред.) України”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що у вересні 2015 року вказана особа надала згоду на призначення себе на посаду “голови державного комітету по земельним відносинам ”терористичної організації “ЛНР” та нині виконує обов’язки посадової особи так званого “органу виконавчої влади “ЛНР”. Таким чином, псевдочиновниця сприяє незаконній діяльності самопроголошеної “ЛНР”, направленої на реалізацію так званої “державної політики” вказаної терористичної організації, порушуючи інтереси України у сфері земельних відносин.
Прокуратурою Луганської області їй повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Оскільки вказана особа переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності на тимчасово окупованій території Луганської області, її оголошено у розшук та, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, розпочато спеціальне досудове розслідування.
Нагадаємо, що санкція ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.
Як повідомляв УНН 3 травня, першому заступнику міністра внутрішніх справ "ЛНР" повідомлено про підозру.