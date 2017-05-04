Руководительнице государственного комитета по земельным отношениям "ЛНР" сообщено о подозрении

"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве по факту участия гражданки Украины в деятельности террористической организации по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК (Уголовного кодекса - ред.) Украины", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2015 года указанное лицо дало согласие на назначение себя на должность "главы государственного комитета по земельным отношениям" террористической организации "ЛНР" и сейчас выполняет обязанности должностного лица так называемого "органа исполнительной власти "ЛНР". Таким образом, псевдочиновниця способствует незаконной деятельности самопровозглашенной "ЛНР", направленной на реализацию так называемой "государственной политики" указанной террористической организации, нарушая интересы Украины в сфере земельных отношений.

Прокуратурой Луганской области ей сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Поскольку указанное лицо скрывается на временно оккупированной территории Луганской области от органов следствия и суда с целью уклонения от уголовной ответственности, она объявлена в розыск и, на основании постановления следственного судьи в уголовном производстве, начато специальное досудебное расследование.

Напомним, что санкция ч. 1 ст. 258-3 УК Украины предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Как сообщал УНН 3 мая, первому заместителю министра внутренних дел "ЛНР" сообщено о подозрении.