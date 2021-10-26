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Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
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Очільника Samsung оштрафували за порушення законодавства про наркотики

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Фактичний очільник Samsung Group Лі Дже Йон у вівторок був засуджений судом у столиці Південної Кореї до штрафу обсягом 70 мільйонів вон (60 055 доларів США) за незаконне використання пропофолу, знеболювального, десятки разів протягом кількох років, пише УНН з посиланням на Yonhap.

Очільника Samsung оштрафували за порушення законодавства про наркотики

Деталі

Центральний районний суд Сеула також ухвалив додатково конфіскувати 17 мільйонів вон (14 567 доларів США), оскільки він визнав Лі винним у порушенні закону про контроль за наркотиками.

Саме такого покарання вимагали прокурори щодо Лі.

У червні прокуратура обвинуватила віце-голову Samsung Electronics Co. у застосуванні пропофолу з метою, відмінною від лікувальних цілей, у клініці пластичної хірургії на півдні Сеула загалом 41 раз за час від січня 2015 року до травня минулого року.

Додамо

Лі раніше відбував термін у в'язниці, оскільки 18 січня Високий суд Сеула засудив його до 2,5 року ув'язнення під час повторного розгляду справи про хабарництво за участю колишнього президента Пак Кин Хє. Він був умовно-достроково звільнений у серпні.

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