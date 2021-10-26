Очільника Samsung оштрафували за порушення законодавства про наркотики

Деталі

Центральний районний суд Сеула також ухвалив додатково конфіскувати 17 мільйонів вон (14 567 доларів США), оскільки він визнав Лі винним у порушенні закону про контроль за наркотиками.

Саме такого покарання вимагали прокурори щодо Лі.

У червні прокуратура обвинуватила віце-голову Samsung Electronics Co. у застосуванні пропофолу з метою, відмінною від лікувальних цілей, у клініці пластичної хірургії на півдні Сеула загалом 41 раз за час від січня 2015 року до травня минулого року.

Додамо

Лі раніше відбував термін у в'язниці, оскільки 18 січня Високий суд Сеула засудив його до 2,5 року ув'язнення під час повторного розгляду справи про хабарництво за участю колишнього президента Пак Кин Хє. Він був умовно-достроково звільнений у серпні.