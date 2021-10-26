Очільника Samsung оштрафували за порушення законодавства про наркотики
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Фактичний очільник Samsung Group Лі Дже Йон у вівторок був засуджений судом у столиці Південної Кореї до штрафу обсягом 70 мільйонів вон (60 055 доларів США) за незаконне використання пропофолу, знеболювального, десятки разів протягом кількох років, пише УНН з посиланням на Yonhap.
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Центральний районний суд Сеула також ухвалив додатково конфіскувати 17 мільйонів вон (14 567 доларів США), оскільки він визнав Лі винним у порушенні закону про контроль за наркотиками.
Саме такого покарання вимагали прокурори щодо Лі.
У червні прокуратура обвинуватила віце-голову Samsung Electronics Co. у застосуванні пропофолу з метою, відмінною від лікувальних цілей, у клініці пластичної хірургії на півдні Сеула загалом 41 раз за час від січня 2015 року до травня минулого року.
Додамо
Лі раніше відбував термін у в'язниці, оскільки 18 січня Високий суд Сеула засудив його до 2,5 року ув'язнення під час повторного розгляду справи про хабарництво за участю колишнього президента Пак Кин Хє. Він був умовно-достроково звільнений у серпні.