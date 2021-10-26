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Главу Samsung оштрафовали за нарушение законодательства о наркотиках

Киев • УНН

 • 20509 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Фактический глава Samsung Group Ли Джэ Ён во вторник был приговорен судом в столице Южной Кореи к штрафу в размере 70 миллионов вон (60 055 долларов США) за незаконное использование пропофола, обезболивающего лекарства, десятки раз в течение нескольких лет, пишет УНН со ссылкой на Yonhap.

Главу Samsung оштрафовали за нарушение законодательства о наркотиках

Детали

Центральный районный суд Сеула также постановил дополнительно конфисковать 17 миллионов вон (14 567 долларов США), поскольку он признал Ли виновным в нарушении закона о контроле над наркотиками.

Именно такого наказания требовали прокуроры в отношении Ли.

В июне прокуратура предъявила обвинение вице-председателю Samsung Electronics Co. в применении пропофола в целях, отличных от лечения, в клинике пластической хирургии на юге Сеула в общей сложности 41 раз в течение января 2015 года и мая прошлого года.

Добавим

Ли ранее отбывал срок в тюрьме, так как 18 января Высокий суд Сеула приговорил его к 2,5 годам тюремного заключения при повторном рассмотрении дела о взяточничестве с участием бывшего президента Пак Кын Хе. Он был условно-досрочно освобожден в августе.

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