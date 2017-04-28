Очільник партії "Національний фронт" у Франції пішов у відставку через заяву про Голокост
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Тимчасовий лідер партії "Національний фронт" пішов у відставку через підозри у запереченні Голокосту.
Жан-Франсуа Жальк обіймав свою посаду три дні, перш ніж був змушений поступитися своєму однопартійцю Стіву Бріуа, передає УНН із посиланням на ВВС Україна.
В інтерв'ю, яке Ж.-Ф.Жальк дав у 2000 році, він висловив сумнів у тому, що нацисти використовували пестицид "Циклон Б" для масового знищення людей у таборах під час Другої світової війни. На текст звернув увагу журналіст газети La Croix Лоран де Буасье.
Ж.-Ф.Жальк бере участь у житті "Національного фронту" із середини 1970-х років. Він заявив, що не говорив такого і збирається оскаржувати звинувачення у суді.
Журналісти згадали, що в 1991 році його бачили на мітингу до 40-річчя смерті маршала Анрі-Філіпа Петена. З 1940 по 1944 рік А.-Ф.Петен очолював уряд французьких колабораціоністів, який співпрацював із німцями.
Марін Ле Пен раніше пішла з поста лідера "Національного фронту", щоб зосередитися на своїй президентській кампанії.
М.Ле Пен разом із центристом Еммануелем Макроном вийшла до другого туру виборів президента Франції, який пройде на 7 травня. За пана Макрона готові проголосувати 60% виборців, показало соцопитування компанії OpinionWay 28 квітня.
В останні роки "Національний фронт" намагається дистанціюватися від іміджу ультраправої організації, який сформувався за попередні десятиліття. У 2015 році з партії виключили її засновника Жана-Марі Ле Пена - батька кандидатки в президенти.