Глава партии "Национальный фронт" во Франции ушел в отставку из-за заявления о Холокосте

В интервью, которое Ж.-Ф.Жальк дал в 2000 году, он выразил сомнение в том, что нацисты использовали пестицид "Циклон Б" для массового уничтожения людей в лагерях во время Второй мировой войны. На текст обратил внимание журналист газеты La Croix Лоран де Буасье.

Ж.-Ф.Жальк участвует в жизни "Национального фронта" с середины 1970-х годов. Он заявил, что не говорил такого и собирается обжаловать обвинение в суде.

Журналисты вспомнили, что в 1991 году его видели на митинге к 40-летию смерти маршала Анри-Филиппа Петена. С 1940 по 1944 год А.-Ф.Петен возглавлял правительство французских коллаборационистов, которое сотрудничало с немцами.

Марин Ле Пен ранее ушла с поста лидера "Национального фронта", чтобы сосредоточиться на своей президентской кампании.

М.Ле Пен вместе с центристом Эммануэлем Макроном вышла во второй тур выборов президента Франции, который пройдет на 7 мая. За господина Э.Макрона готовы проголосовать 60% избирателей, показал соцопрос компании OpinionWay 28 апреля.

В последние годы "Национальный фронт" пытается дистанцироваться от имиджа ультраправой организации, который сформировался за предыдущие десятилетия. В 2015 году из партии исключили ее основателя Жана-Мари Ле Пена - отца кандидата в президенты.