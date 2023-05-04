Очільник МВС зустрівся з послом Великої Британії: обговорили розмінування території України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів зустріч з Надзвичайним і Повноважним Послом Великої Британії в Україні Меліндою Сіммонс. Про це пише УНН за інформацією опублікованою МВС України.
Деталі
Очільник МВС зазначив, що саме Велика Британія у перші дні війни навчала українських слідчих документувати воєнні злочини, а зараз "вони ефективно використовують набуті знання".
Повідомляється, що очільник МВС та Посол обговорили також одне з найважливіших питань для України, а саме - розмінування території.
Мелінда Сіммонс в свою чергу підкреслила, що Британський уряд і надалі сприятиме допомозі Україні, її відновленню та безпеці.
Нагадаємо
Канада надала Україні обладнання для розмінування на 16,5 млн доларів США.