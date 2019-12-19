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Очільник мінінфрастуктури: наступного року відновлять обов'язковий техогляд

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. З наступного року в Україні мають відновити технічний огляд автомобільного транспорту. Про це ввечері у середу сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій в етері одного з телеканалів, передає корреспондент УНН.

“У директиві і в угоді про асоціацію з ЄС є це положення — серед обов’язкових... Я сподіваюся, що за наступний рік цей законопроект буде прийнятий. Можливо, там буде запропоноване поступове впровадження, наприклад, починаючи з переобладнаних машин, тих, які вперше ввозять, вживанні автівки, ввезені із-за кордону автомобілі, перевірка раз на два роки... Треба це поступово впроваджувати, щоб підготувати інфрастуктурне середовище”, — сказав Криклій.

Міністр вважає, що сьогодні вдасться уникнути корупційних схем, через які у 2011 році був скасований обов’язковий техогляд, коли він проходив під контролем ДАІ. На думку Криклія, з корупцією в цій сфері дозволить боротися відеофіксація процедур техогляду.

Нагадаємо, в уряді розробили євроінтеграційний законопроект про техогляд автомобілів.

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