Очільник кампанії Х.Клінтон попросив людей розходитися зі штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Очільник виборчої кампанії Хілларі Клінтон Джон Подеста заявив, що пишається усіма, хто допомогав з виборами, і попросив людей розходитися зі штабу кандидата, додавши, що сьогодні більше на матиме що сказати щодо перебігу перегонів, передає УНН з посиланням на Associated Press.
Джон Подеста зазначив, що кампанія Х.Клінтон "не матиме більше нічого сказати сьогодні" про перебіг перегонів, і що новини будуть завтра.
Нагадаємо, у США завершилося голосування на виборах президента.
За останніми даними, кандидат від Демократичної партії Хілларі Клінтон набирає 218 голосів виборців, республіканець Дональд Трамп - 266 голосів.