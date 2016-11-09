Глава кампании Х.Клинтон попросил людей расходиться из штаба

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава избирательной кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил, что гордится всеми, кто помогал с выборами, и попросил людей расходиться из штаба кандидата, добавив, что сегодня больше не будет что сказать относительно хода гонки, передает УНН со ссылкой на Associated Press.