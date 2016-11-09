Глава кампании Х.Клинтон попросил людей расходиться из штаба
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Глава избирательной кампании Хиллари Клинтон Джон Подеста заявил, что гордится всеми, кто помогал с выборами, и попросил людей расходиться из штаба кандидата, добавив, что сегодня больше не будет что сказать относительно хода гонки, передает УНН со ссылкой на Associated Press.
Джон Подеста отметил, что кампании Х.Клинтон "не будет больше ничего сказать сегодня" о ходе гонки, и что новости будут завтра.
Напомним, в США завершилось голосование на выборах президента.
По последним данным, кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон набирает 218 голосов избирателей, республиканец Дональд Трамп - 266 голосов.