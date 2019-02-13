Очільник "Громадянської позиції" на Волині пішов з політики через співпрацю Гриценка з регіоналами

"Причиною виходу є призначення Івана Смітюха довіреною особою Анатолій Гриценко в 21 окрузі у нас на Волині. І хоч я прямо не причетний до такого призначення (мені б у страшному сні таке б не приснилось) я не можу після цього залишатись Головою партійної організації в області. Змирившись з таким, я б не міг гуляти Інститутською, не міг би дивитись в очі хлопцям і дівчатам з якими ми ризикували взимку 2013-2014. Є й раціональна частина - таке призначення наносить значну репутаційну шкоду партії та кандидату як в області так і в Україні, обмежує можливості об’єднатись з демократичними силами/кандидатами", - обурюється Сергій Чуріков.



"Дійсно, довіреною особою кандидата в президенти Анатолія Гриценка у окрузі №21 став підприємець і колишній член Партії регіонів Іван Смітюх. Він – директор Ковельського хлібокомбінату. У 2010-2012 роках був головою Ковельської РДА, депутатом Волинської облради від Партії Регіонів, кандидатом у нардепи від регіоналів. Його рідний брат, Георгій Смітюха, також був народним депутатом від Партії Регіонів та прославився, коли на Антимайдані у 2013 році кликав до України Путіна", - пригадує народний депутат Ігор Гузь.



На думку Сергія Чурікова, призначення Смітюха довіреною особою Гриценка - це сором для партії "Громадянська позиція". Тож, аби не псувати власну репутацію Чуріков вирішив припинити політичну діяльність. Рішення партійця викликала справжню інформаційну бурю на Волині, бо Сергій Чуріков був не тільки лідером обласного осередку "Громадянської позиції" - він активний учасник Майдану, волонтер, член комісії, що атестувала місцевих поліцейських; активіст, думка якого має значення для жителів області. Загальну думку місцевих ЗМІ щодо скандалу навколо осередку партії Гриценка сформулювали журналісти "Волинських новин":

Це може здатися маревом, але це правда. "Регіонали" захопили керівництво партією Гриценка на Волині й диктують вчорашнім романтикам, які повірили у програму Анатолія Степановича і підтримували його впродовж багатьох років. Підтримували не тільки морально, ідейно, але й фінансово.



Крім репутаційних втрат, "Громадянська позиція" зазнала через скандал і матеріальних збитків – з 2015 року Чуріков так його компанія "Європейський стандарт України" (спеціалізується на ремонті кораблів у Польщі) були основними спонсорами місцевого осередку "Громадянської позиції".



Офіційно позиції партії або Анатолія Гриценка щодо ситуації на Волині, станом на ранок 13 лютого, не було. Але Гриценко дав телефонний коментар щодо ситуації активістам руху "Чесно":

"Кожен приймає своє рішення самостійно. Ми рухаємося вперед. Людей з нашої команди ви знаєте. Щодо ситуації в різних областях… то там влада переважно в руках кланів. А в нас регіоналів не буде".



Екс-регіонал Іван Смітюх в свою чергу заявив, що не знайомий особисто ні з Чуріковим, ні з самими Гриценком, але "має комусь довіряти, тому і запропонував їм свій голос".



Раніше Анатолій Гриценко повідомив, що кандидатом від партії "Громадянська позиція" на посаду очільника СБУ є генерал Трепак, котрий був головою управління внутрішньої безпеки СБУ при Януковичі. А кандидатом на посаду міністра оборони - полковник Апаршин, котрий очолював департамент оборонної та безпекової політики в уряді Азаров. Експерти назвали це спробою неприхованого гібридного реваншу.