Глава "Громадянської позиції" на Волыни ушел из политики из-за сотрудничества Гриценко с регионалами

"Причиной выхода является назначение Ивана Смитюха доверенным лицом Анатолий Гриценко в 21 округе у нас на Волыни. И хотя я прямо не причастен к такому назначению (мне бы в страшном сне такое бы не приснилось) я не могу после этого оставаться Председателем партийной организации в области. Смирившись с таким, я бы не мог гулять Институтской, не мог бы смотреть в глаза ребятам с которыми мы рисковали зимой 2013-2014. Есть и рациональная часть - таково назначение наносит значительный репутационный вред партии и кандидату как в области, так и в Украине, ограничивает возможности объединиться с демократическими силами / кандидатами", - возмущается Сергей Чуриков.

Действительно, доверенным лицом кандидата в президенты Анатолия Гриценко в округе №21 стал предприниматель и бывший член Партии регионов Иван Смитюх. Он - директор Ковельского хлебокомбината. В 2010-2012 годах был председателем Ковельской РГА, депутатом Волынского облсовета от Партии регионов, кандидатом в нардепы от регионалов. Его родной брат, Георгий Смитюха, также был народным депутатом от Партии регионов и прославился, когда на Антимайдане в 2013 году звал в Украину Путина, - вспоминает народный депутат Игорь Гузь.



По мнению Сергея Чурикова, назначение Смитюха доверенным лицом Гриценко - это позор для партии "Громадянська позиція". Поэтому, чтобы не портить собственную репутацию Чуриков решил прекратить политическую деятельность. Решение партийца вызвала настоящую информационную бурю на Волыни, потому что Сергей Чуриков был не только лидером областной организации "Громадянської позиції" - он активный участник Майдана, волонтер, член комиссии, которая аттестовала местных полицейских; активист, мнение которого важно для жителей области.



Общее мнение местных СМИ относительно скандала вокруг организации партии Гриценко сформулировали журналисты "Волынских новостей":

Это может показаться маревом, но это правда. "Регионалы" захватили руководство партией Гриценко на Волыни и диктуют вчерашним романтикам, которые поверили в программу Анатолия Степановича и поддерживали его на протяжении многих лет. Поддерживали не только морально, идейно, но и финансово.



Кроме репутационных потерь, "Громадянська позиція" понесла из-за скандала и материальный ущерб - с 2015 года Чуриков и его компания "Европейский стандарт Украины" (специализируется на ремонте кораблей в Польше) были основными спонсорами местной ячейки "Гражданской позиции".



Официально позиции партии или Анатолия Гриценко относительно ситуации на Волыни, по состоянию на утро 13 февраля, не было. Но Гриценко дал телефонный комментарий по ситуации активистам движения "Честно":

"Каждый принимает свое решение самостоятельно. Мы движемся вперед. Людей из нашей команды вы знаете. О ситуации в различных областях ... то там власть преимущественно в руках кланов. У нас регионалов не будет".



Экс-регионал Иван Смитюх в свою очередь заявил, что не знаком лично ни с Чуриковой, ни с самими Гриценко, но "имеет кому доверять, поэтому и предложил им свой голос".



Ранее Анатолий Гриценко сообщил, что кандидатом от партии "Гражданская позиция" на должность главы СБУ является генерал Трепак, который был главой управления внутренней безопасности СБУ при Януковиче. А кандидатом на пост министра обороны - полковник Апаршин, который возглавлял департамент оборонной политики и политики безопасности в правительстве Азаров. Эксперты назвали это попыткой нескрываемого гибридного реванша.