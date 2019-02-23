Очільник британського МЗС помилково назвав Словенію колишнім "васалом СРСР"

“(Словенія зазнала) вражаюче перетворення з васальної держави Радянського Союзу в сучасну європейську демократію, члена ЄС і НАТО, країну з процвітаючою економікою, де рік від року розвивається туристичний сектор. Це дійсно приклад Європи в її кращому вигляді”, — сказав Хант на спільній прес-конференції зі своїм словенським колегою Міро Цераром.

Насправді після Другої світової війни Югославія, яка згодом розпалася на ряд незалежних держав, включаючи Словенію, мала вельми напружені відносини з СРСР. Лідер країни Йосип Броз Тіто був одним із засновників Руху неприєднання, члени якого відмовилися від участі у військових блоках, включаючи НАТО і Організацію Варшавського договору.

“Ми ніколи не були васалами Радянського Союзу”, — написав з цього приводу на своїй сторінці в Facebook колишній спікер парламенту Словенії Мілан Брглез, який звинуватив словенських офіційних осіб в тому, що вони не виправили Ханта і, на його думку, “можливо, навіть не помітили образи”.

Як повідомляв УНН, у Словенії парламентар склав повноваження через крадіжку сендвіча.