Очікуємо на хороші новини: Кулеба поговорив з головою МЗС Естонії щодо військових потреб України

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“Провів розмову з Урмасом Рейнсалу. Обговорили військові потреби України, які можуть бути задоволені Естонією. Очікуємо на хороші новини. Я також подякував Естонії за ініціативу щодо механізму компенсації та наголосив, що це важливий елемент Формули миру. росія повинна заплатити”, — написав Кулеба у своєму Twitter.

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Як писав УНН, Естонія вже цього місяця планує розробити юридичну базу для арешту російських активів і подальшої передачі їх Україні.