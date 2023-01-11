Ожидаем хороших новостей: Кулеба поговорил с главой МИД Эстонии относительно военных потребностей Украины

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“Провел разговор с Урмасом Рейнсалу. Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира. россия должна заплатить”, — написал Кулеба в своем Twitter.

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Как писал УНН, Эстония уже в этом месяце планирует разработать юридическую базу для ареста российских активов и последующей передачи их Украине.