Ожидаем хороших новостей: Кулеба поговорил с главой МИД Эстонии относительно военных потребностей Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поговорил с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу о военных потребностях Украины и анонсировал хорошие новости, передает УНН.
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“Провел разговор с Урмасом Рейнсалу. Обсудили военные потребности Украины, которые могут быть удовлетворены Эстонией. Ожидаем хороших новостей. Я также поблагодарил Эстонию за инициативу по механизму компенсации и подчеркнул, что это важный элемент Формулы мира. россия должна заплатить”, — написал Кулеба в своем Twitter.
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Как писал УНН, Эстония уже в этом месяце планирует разработать юридическую базу для ареста российских активов и последующей передачи их Украине.