Очікування бізнесу щодо розвитку економіки покращилися
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ділові очікування бізнесу сягнули найвищого рівня з середини 2011 року, передає УНН з посиланням на повідомлення НБУ.
“Український бізнес поліпшив очікування щодо макроекономічної ситуації в Україні та розвитку своїх підприємств. Індекс ділових очікувань підприємств на наступні 12 місяців сягнув найвищого рівня з ІІ кварталу 2011 року — рівня 120,6%. Пожвавлення ділової активності очікують компанії всіх видів економічної діяльності”, — йдеться у повідомленні.
У НБУ пояснили, що високі темпи зростання економічної активності зберігаються переважно завдяки поліпшенню прогнозів щодо збільшення загальних обсягів реалізації продукції власного виробництва, а також інвестиційних видатків на машини, обладнання та інвентар.
Зазначається, що сьомий квартал поспіль бізнес підвищує оцінки щодо поточного фінансово-економічного стану своїх підприємств. Збільшення інвестиційних видатків, на яке очікують підприємства, бізнес планує профінансувати за рахунок більш активного залучення іноземних інвестицій.
При цьому, за даними Нацбанку, наразі потреба підприємств у позикових коштах є найвищою з початку проведення опитувань. Як і раніше, компанії, які планують брати банківські кредити, надають перевагу національній валюті. За оцінками бізнесу, стримуючими факторами для залучення нових кредитів залишаються високі ставки, надмірні вимоги до застави та занадто складні процедури оформлення документів.
Оптимізм щодо власної ситуації створює для підприємств підґрунтя і для очікувань активного зростання обсягів виробництва в цілому в Україні. Такі прогнози бізнес дає два роки поспіль. Як уточнили в Нацбанку, про це заявило кожне третє з опитаних підприємств і ще 50% компаній вважають, що обсяг виробництва в країні залишиться на поточному рівні. Найбільш оптимістично налаштовані представники компаній переробної промисловості, торгівлі, та сільського господарства.
Водночас очікування бізнесу щодо зростання споживчих цін у наступні 12 місяців дещо посилилися — 11% (у минулому кварталі — 10,4%). Це пояснюється насамперед певним погіршенням очікувань підприємств щодо ситуації на валютному ринку — 81% опитаних вважають це ключовим фактором. Крім того, на думку підприємств, на динаміку цін будуть впливати витрати на виробництво, вплив яких посилився порівняно з попередніми опитуваннями, а також рівень доходів населення і соціальних видатків бюджету.
Нагадаємо, НБУ зберіг прогноз зростання економіки на 3,4% у 2018 році.