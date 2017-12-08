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Обвинувальний акт щодо Шуфрича-молодшого скерували до суду

Обвинувальний акт щодо Шуфрича-молодшого скерували до суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Прокуратура Києва скерувала до Шевченківського районного суду столиці обвинувальний акт щодо Нестора Шуфрича-молодшого, сина народного депутата, за вчинення ДТП на вулиці Шота Руставелі у столиці 26 серпня. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Києва.

"Прокуратура міста Києва затвердила та скерувала до суду обвинувальний акт стосовно 23-річного водія, який 26 серпня поточного року вчинив ДТП на вул. Шота Руставелі, внаслідок якої травмовано пішохода", - йдеться у повідомленні.

Дії правопорушника кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України.

Наразі обвинувальний акт скеровано до Шевченківського райсуду столиці для розгляду по суті.

Як повідомляв УНН, 26 серпня увечері у Києві сталася ДТП за участю сина нардепа Нестора Шуфрича. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом цієї автоаварії. 

Н.Шуфричу-молодшому 29 серпня повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тяжкі тілесні ушкодження) КК України. Шевченківський райсуд Києва 30 серпня відпустив підозрюваного на поруки його батька, народного депутата Н.Шуфрича.

Українські Національні Новини

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