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Обвинительный акт в отношении Шуфрича-младшего направили в суд

Обвинительный акт в отношении Шуфрича-младшего направили в суд

Киев  •  УНН

 • 18395 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Прокуратура Киева направила в Шевченковский районный суд столицы обвинительный акт в отношении Нестора Шуфрича-младшего, сына народного депутата, за совершение ДТП на улице Шота Руставели в столице 26 августа. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киева.

"Прокуратура города Киева утвердила и направила в суд обвинительный акт в отношении 23-летнего водителя, который 26 августа текущего года совершил ДТП на ул. Шота Руставели, в результате которого травмирован пешеход", - говорится в сообщении.

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины.

Сейчас обвинительный акт направлен в Шевченковский райсуд столицы для рассмотрения по существу.

Как сообщал УНН, 26 августа вечером в Киеве произошла ДТП с участием сына нардепа Нестора Шуфрича. Полиция открыла уголовное производство по факту этой автоаварии.

Н.Шуфричу-младшему 29 августа сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие телесные повреждения) УК Украины. Шевченковский райсуд Киева 30 августа отпустил подозреваемого на поруки отца, народного депутата Нестора Шуфрича.

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