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Обвинувальний акт щодо держзради В.Януковича може бути переданий до суду у лютому - прокурор

Київ • УНН

 • 3883 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. Генеральна прокуратура України може передати до суду обвинувальний акт за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді у лютому. Про це сьогодні сказав на брифінгу прокурор військової прокуратури ГПУ Руслан Кравченко, передає кореспондент УНН.

“Якщо сторона захисту не буде зволікати своїм правом щодо ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, то, я вважаю, що обвинувальний акт буде направлений до суду вже в лютому”, — сказав прокурор.

Він уточнив, що згідно із чинним КПК, сторона захисту не обмежена у вивченні матеріалів справи, але не повинна затягувати з ознайомленням.

“Кожен захисник має можливість ознайомитися протягом робочого часу (робочого дня — ред.) з двома томами справи. Я вважаю, за 10 днів професійні захисники, професійні юристи зможуть ознайомитися з матеріалами досудового розслідування”, — резюмував він.

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