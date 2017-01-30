Обвинительный акт по госизмене В.Януковича может быть передан в суд в феврале - прокурор

"Если сторона защиты не будет медлить своим правом на ознакомление с материалами досудебного расследования, то, я считаю, что обвинительный акт будет направлен в суд уже в феврале", - сказал прокурор.

Он уточнил, что в соответствии с действующим УПК, сторона защиты не ограничена в изучении материалов дела, но не должна затягивать с ознакомлением.

"Каждый защитник имеет возможность ознакомиться в течение рабочего времени (рабочего дня - ред.) с двумя томами дела. Я считаю, за 10 дней профессиональные защитники, профессиональные юристы смогут ознакомиться с материалами досудебного расследования ", - резюмировал он.