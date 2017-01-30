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Обвинительный акт по госизмене В.Януковича может быть передан в суд в феврале - прокурор

Обвинительный акт по госизмене В.Януковича может быть передан в суд в феврале - прокурор

Киев • УНН

 • 3883 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Генеральная прокуратура Украины может передать в суд обвинительный акт по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене в феврале. Об этом сказал на брифинге прокурор военной прокуратуры ГПУ Руслан Кравченко, передает корреспондент УНН.

"Если сторона защиты не будет медлить своим правом на ознакомление с материалами досудебного расследования, то, я считаю, что обвинительный акт будет направлен в суд уже в феврале", - сказал прокурор.

Он уточнил, что в соответствии с действующим УПК, сторона защиты не ограничена в изучении материалов дела, но не должна затягивать с ознакомлением.

"Каждый защитник имеет  возможность ознакомиться в течение рабочего времени (рабочего дня - ред.) с двумя томами дела. Я считаю, за 10 дней профессиональные защитники, профессиональные юристы смогут ознакомиться с материалами досудебного расследования ", - резюмировал он.

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