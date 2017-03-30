Обвинувальні акти щодо 17 екс-депутатів Криму, які сприяли окупації, направили до суду

Як повідомили у прес-службі, під час розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року ці депутати сприяли окупації Криму.

“Зокрема, вони незаконно прийняли ряд постанов, в результаті чого було створено нелегітимне утворення „Республіка Крим“. Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років”, — йдеться у повідомленні.

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“Наразі прокуратурою завершено досудове розслідування стосовно 17 колишніх депутатів Автономної Республіки Крим. Загалом до суду уже направлено 31 обвинувальний акт стосовно колишніх депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Наша мета — притягнути до відповідальності усіх депутатів, дії яких сприяли порушенню територіальної цілісності України.

Принцип невідворотності кримінальної відповідальності ми реалізуємо за допомогою механізму заочного кримінального провадження”, — зазначив прокурор Автономної Республіки Крим Гюндуз Мамедов.