Обвинительные акты по 17 экс-депутатам Крыма, которые способствовали оккупации, направили в суд
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд обвинительные акты по 17 бывших депутатах Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.
Как сообщили в пресс-службе, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марта 2014 эти депутаты способствовали оккупации Крыма.
"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимно образования "Республика Крым". Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Прокуратура сообщила подозрение в госизмене 136 экс-депутатам Крыму
"Прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении 17 бывших депутатов Автономной Республики Крым. Всего в суд уже направлено 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Наша цель - привлечь к ответственности всех депутатов, действия которых способствовали нарушению территориальной целостности Украины.
Принцип неотвратимости уголовной ответственности мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства", - отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.