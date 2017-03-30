Обвинительные акты по 17 экс-депутатам Крыма, которые способствовали оккупации, направили в суд

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 54743 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 105703 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 162788 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 119565 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113577 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104971 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107255 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103731 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155526 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Обвинительные акты по 17 экс-депутатам Крыма, которые способствовали оккупации, направили в суд

Обвинительные акты по 17 экс-депутатам Крыма, которые способствовали оккупации, направили в суд

Киев  •  УНН

 • 9822 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Прокуратурой Автономной Республики Крым направлено в суд обвинительные акты по 17 бывших депутатах Верховной Рады Автономной Республики Крым, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Автономной Республики Крым.

Как сообщили в пресс-службе, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марта 2014 эти депутаты способствовали оккупации Крыма.

"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, в результате чего была создана нелегитимно образования "Республика Крым". Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.

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"Прокуратурой завершено досудебное расследование в отношении 17 бывших депутатов Автономной Республики Крым. Всего в суд уже направлено 31 обвинительный акт в отношении бывших депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым. Наша цель - привлечь к ответственности всех депутатов, действия которых способствовали нарушению территориальной целостности Украины.

Принцип неотвратимости уголовной ответственности мы реализуем с помощью механизма заочного уголовного производства", - отметил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов.

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