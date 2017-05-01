Обвинувачуваного у злочинах на Донбасі австрійця затримали в Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Співробітники правоохоронних органів Польщі повідомили про затримання громадянина Австрії, який звинувачується в скоєнні злочинів в Донбасі, передає УНН з посиланням на APA.
За даними австрійського МВС, мова йде про 25-річного чоловіка, який “боровся на боці проросійських повстанців на сході України” і звинувачується у вбивствах цивільних осіб, а також полонених супротивної сторони.
Відзначається, що обвинувачений був затриманий в Люблінському воєводстві Польщі при спробі в’їзду в Україну.
Нагадаємо, 30 квітня, внаслідок бойових дій в зоні АТО загинуло двоє українських військовослужбовців, ще четверо бійців зазнали поранень.