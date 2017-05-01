Обвиняемого в преступлениях на Донбассе австрийца задержали в Польше

По данным австрийского МВД, речь идет о 25-летнего мужчину, который "боролся на стороне пророссийских повстанцев на востоке Украины" и обвиняется в убийствах гражданских лиц, а также пленных противной стороны.

Отмечается, что обвиняемый был задержан в Люблинском воеводстве Польши при попытке въезда в Украину.

Напомним, 30 апреля, в результате боевых действий в зоне АТО погибли два украинских военнослужащих , еще четверо бойцов получили ранения.