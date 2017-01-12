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Обвинувачувальний акт стосовно інспектора патрульної поліції у м. Черкаси скеровано до суду

Обвинувачувальний акт стосовно інспектора патрульної поліції у м. Черкаси скеровано до суду

Київ • УНН

 • 8964 перегляди

ЧЕРКАСИ-КИЇВ. 12 січня. УНН. За наслідками досудового розслідування прокуратурою області скеровано до суду обвинувальний акт стосовно інспектора сектору розшуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод Управління патрульної поліції у м.Черкаси. Про це УНН-Центр повідомили у прокуратурі Черкащини.

Обвинувачувальний акт складений за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди).

Органом досудового розслідування вказана особа обвинувачується у вимаганні та одержанні у листопаді 2016 року неправомірної вигоди від приватного підприємця за погодження розташування паркувального майданчику в м. Черкаси.

Стосовно підозрюваного обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту та відсторонено від займаної посади.

Довідково: санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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