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Обвинительный акт в отношении инспектора патрульной полиции в Черкассах направлено в суд

Обвинительный акт в отношении инспектора патрульной полиции в Черкассах направлено в суд

Киев • УНН

 • 8964 просмотра

ЧЕРКАССЫ-КИЕВ. 12 января. УНН. По результатам предварительного расследования прокуратурой области направлено в суд обвинительный акт в отношении инспектора сектора розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий Управления патрульной полиции в г. Черкассы. Об этом УНН-Центр сообщили в прокуратуре Черкасской области.

Обвинительный акт составлен по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством неправомерной выгоды).

Органом предварительного расследования указанное лицо обвиняется в вымогательстве и получении в ноябре 2016 неправомерной выгоды от частного предпринимателя за согласование расположения парковочной площадки в г. Черкассы.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста и отстранен от занимаемой должности.

Справка: санкцией ч. 3 ст. 368 УК Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет с конфискацией имущества.

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