Обвинувачення має право розпочати процедуру екстрадиції Януковича - Офіс Генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Сторона обвинувачення наразі має право розпочати стосовно експрезидента України Віктора Януковича процедуру екстрадиції. Про це заявили у пресслужбі Офісі Генпрокурора після рішення апеляційної інстанції стосовно Януковича, передає УНН.
Цитата:
“Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Про це в Офісі Генпрокурора повідомили після рішення Київського апеляційного суду про залишення в силі рішення суду першої інстанції про застосування заочного арешту до експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.
Що було раніше
Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу, підозрюваного у справі про узурпацію влади.
Щодо Януковича вже є вирок в іншій справі. Так, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.
Після цього Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду Януковича.
Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів на Майдані. Відтоді він перебував на території Росії - у Ростові-на-Дону.