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Обвинувачення має право розпочати процедуру екстрадиції Януковича - Офіс Генпрокурора

Обвинувачення має право розпочати процедуру екстрадиції Януковича - Офіс Генпрокурора

Київ • УНН

 • 11501 перегляди

КИЇВ. 25 березня. УНН. Сторона обвинувачення наразі має право розпочати стосовно експрезидента України Віктора Януковича процедуру екстрадиції. Про це заявили у пресслужбі Офісі Генпрокурора після рішення апеляційної інстанції стосовно Януковича, передає УНН.

Цитата:

“Наразі сторона обвинувачення має право розпочати стосовно підозрюваного процедуру екстрадиції та звернення до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Про це в Офісі Генпрокурора повідомили після рішення Київського апеляційного суду про залишення в силі рішення суду першої інстанції про застосування заочного арешту до експрезидента України Віктора Януковича у справі про узурпацію влади.

Що було раніше

Печерський районний суд Києва заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою експрезиденту України Віктору Януковичу, підозрюваного у справі про узурпацію влади.

Щодо Януковича вже є вирок в іншій справі. Так, 24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва виніс Януковичу вирок у справі про державну зраду — 13 років ув’язнення. Суд ухвалив визнати Януковича винуватим у вчиненні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України.

Після цього Київський апеляційний суд розпочав розгляд апеляційної скарги захисників на вирок суду першої інстанції у справі про держану зраду Януковича.

Янукович утік із України в лютому 2014 року після масових розстрілів на Майдані. Відтоді він перебував на території Росії - у Ростові-на-Дону.

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